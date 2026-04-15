Die Suche nach Spuren geht weiter, die Friedrich Fröbel der Nachwelt in seinem letzten Lebensort Schweina und in Bad Liebenstein hinterließ. Und Fröbelfreunde wie Matthias Brodbeck stoßen dabei immer wieder auf Neues. So fand der Fröbel-Experte das exakte Gründungsdatum des Friedrich-Fröbel-Hauses in Schweina heraus. Es war der 10. Januar 1926. Ein Ereignis, das sich in diesem Jahr zum 100. Male jährte. Am 1. April im gleichen Jahr hielt dort auch die Landkinderpflegerinnenschule Einzug.