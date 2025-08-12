Die meisten Menschen im Kreis Herrschaft Schmalkalden hatten zu Neptuns nassem Reich noch keine besondere Beziehung aufgebaut, da gab es in der Kreisstadt Schmalkalden unter den Tummlern im Wasser schon echte Tümmler. Sogar gute Schwimmerinnen waren unterwegs, wie Berichte aus den damaligen Lokalzeitungen und ein Wettkampfprotokoll von 1932 belegen. Eine gewisse Inge Weller hat damals das Mädchenbrustschwimmen über 50 Meter gewonnen, Lisbeth Krech das Damenbrustschwimmen über 100 Meter.