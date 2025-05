Wenn technologische Innovationen in der Demokratie verantwortungsvoll gefördert und genutzt würden, könne man hierzulande auch einen wichtigen Beitrag leisten, um Menschen in den ärmeren Ländern, aber auch zukünftigen Generationen in unserem Land ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit und Wohlstand ermöglichen, sagte Steinmeier.