Mitten im Wald, nur rund zwei Kilometer von Meiningen entfernt, liegt ein Ort, der auf den ersten Blick aus der Zeit gefallen scheint: Die Bakuninhütte auf der Hohen Maas. Fließendes Wasser gibt es nicht, Strom nur begrenzt und von Hotelkomfort kann keine Rede sein. Dafür steckt in dem einfachen Haus ein Jahrhundert Geschichte – geprägt von Gemeinschaft, Solidarität und dem Gedanken, Dinge gemeinsam zu schaffen und zu erhalten.