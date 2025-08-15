1925 – ein Jahr mit wichtigen politischen Ereignissen in Deutschland: Die NSDAP wird nach dem gescheiterten Hitlerputsch gegründet, die letzten französischen und belgischen Truppen verlassen das Ruhrgebiet, die Leuchtstofflampe wird erfunden, die erste Rolltreppe wird in einem Kölner Kaufhaus in Betrieb genommen. Und im kleinen Heßles wird an der Stelle, wo bisher das Gemeindehaus stand, das aber schon fünf Jahre nicht bewohnbar war, am Steinhauck ein Backhaus errichtet – das dritte im Dorf. Zwischenzeitlich gab es mal fünf Stück, eins steht noch auf dem Nüßleshof.