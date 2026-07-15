Bedenken und Befürchtungen

"Durch den Verkauf der einst gemeinnützigen Siedlung an private Investoren spielen unsere Anliegen kaum mehr eine Rolle in einer rein gewinnorientierten Wohnungsbewirtschaftung", beklagt Barbara von Boroviczeny, die seit Jahrzehnten hier lebt und sich in einer Mieterinitiative engagiert. Das sei nicht im Sinne von Taut & Co.

Viele Menschen lebten gerne hier und seien stolz auf die Geschichte ihrer Siedlung. Aber: "Viele Bewohner sind verunsichert", sagt sie. Ihre Befürchtung: Sollte die Siedlung durch Aufnahme ins Unesco-Welterbe eine Aufwertung erfahren, treibe das die Mieten weiter in die Höhe. Die Deutsche Wohnen versucht zu beruhigen: "Es besteht kein Zusammenhang zwischen Denkmalschutz oder gar Welterbe-Status und der Miethöhe", so ein Sprecher.

Auch viele Hauseigentümer sind zwiegespalten. Schon jetzt gelten hohe Denkmalschutzauflagen. Die Bewohner seien dabei kaum beteiligt worden, sagt Ute Scheub, die ein Reihenhaus bewohnt. Selbst das Anbringen eines Rollos am Fenster könne Denkmalschützer auf den Plan rufen. Was nach einer möglichen Aufnahme ins Unesco-Welterbe folge, sei offen. "Es gibt Unterstützung für die Nominierung, aber auch große Bedenken", sagt Scheub.

Viele Welterbestätten in Deutschland

Nominierung? Genaugenommen handelt es sich um eine Nachnominierung. Denn sechs andere sogenannte Siedlungen der Berliner Moderne, darunter die bekannte Hufeisensiedlung im Bezirk Neukölln oder die Weiße Siedlung in Reinickendorf, wurden bereits 2008 ins Unesco-Welterbe aufgenommen.

Die Papageiensiedlung fiel wegen ihres damals schlechten Erhaltungszustands raus. Das soll sich nun ändern und die Reihe der Berliner Welterbestätten erweitern, zu denen auch die Museumsinsel und die Preußischen Schlösser und Gärten in der Hauptstadt und in Potsdam gehören.

Insgesamt stehen laut Unesco weltweit 1.248 Kultur- und Naturstätten in 170 Staaten auf der aktuellen Welterbeliste. 55 davon befinden sich in Deutschland, darunter so unterschiedliche Stätten wie die Schlösser König Ludwigs des II. von Bayern mit Neuschwanstein, die Höhlen mit Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb oder das Augsburger Wassermanagement.

Neu nominiert für die Unesco-Versammlung in Südkorea sind weltweit 30 Vorschläge. Dabei sind neben der Waldsiedlung Zehlendorf unter anderem das Teatro Amazonas in Manaus und das Teatro da Paz in Belém in Brasilien und die alliierten Landungsstrände von 1944 in der Normandie in Frankreich.