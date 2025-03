Karin Roth, Sängerin, Karl Müllers Patenkind, Suhl: Karl Müller war sehr natürlich, grundehrlich und bescheiden, wie mein Papa. Auch deshalb passten beide so gut zusammen. In erster Linie erinnere ich mich an ihn, als meinen Patenonkel, der uns oft im Löffeltal besuchte. Nach Papas Tod wurde er mir väterlicher Freund. Wir trafen uns regelmäßig jede Woche, er schrieb ja auch die Texte für meine neuen Lieder. Wenn er bei mir war, durfte er sich aussuchen, was ich zum Mittag kochen sollte. Selbst diese Wünsche waren bei Apfeleierkuchen, Kartoffel- oder Linsensuppe sehr bescheiden. Bei selbst gebackenem Kuchen konnte er nie nein sagen. Ich vermisse sehr, dass er nicht mehr zur Tür herein kommt, unsere Gespräche, unsere Wanderungen. Gern erinnere ich mich an die Zeit mit ihm, als ich noch Kind war und auch später, als wir unsere Freundschaft pflegten und füreinander da waren. Unsere beiden Familien unternahmen früher viel gemeinsam, mitunter in drei Generationen, haben Geburtstage zusammen gefeiert. Oft wanderten aber auch nur die beiden Männer. Mit dabei hatten sie dann immer das Bratwurstpfännchen und Würste, sammelten Stöcke und Steine, um dann im Wald zu brutzeln. Undenkbar heute! Sehr gern erinnere ich mich an diese Zeiten, wie auch an seinen Trabant – sein Heiligtum. Bei einem gemeinsamen Essen in Oberhof schaffte es Papa – immer für einen Scherz zu haben – des Schlüssels habhaft zu werden und bat den Kellner, das Auto umzuparken. Eine Aufregung, als beide dann gemeinsam „suchten“.