100. Geburtstag von Karl Müller: Stets passende Texte zu Herbert Roths Noten

Er besucht die Oberlandschule und bekommt eine Freistelle an der Kaiser-Wilhelm-Oberrealschule, heute Gymnasium – Haus I. 1940 beginnt er eine Lehre als Industriekaufmann bei J.P. Sauer und Sohn. Es herrscht bereits Krieg. Drei Jahre später wird er eingezogen und im Oktober 1944 in Rumänien so schwer verwundet, dass sein linker Unterarm amputiert werden muss. Als kaufmännischer Gehilfe arbeitet er anschließend erneut bei Sauer und Sohn. 1946/47 holt „Kaschi“ das Abitur nach und nimmt neben seiner Arbeit beim Rat des Kreises ein Lehrerstudium auf. Er wechselt in die Berufsbildung und schließt zwischen 1959 und 1963 noch ein Ökonomie-Studium an.