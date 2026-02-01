Das Pfarrhaus in der Glasstadt Lauscha wurde dieser Tage 100 Jahre alt. Der Grundstein wurde am 6. August 1924 gelegt, die Einweihung erfolgte schließlich am 22. November 1925. Das Jubiläum wurde jedoch weder gefeiert noch öffentlich bekannt gegeben. Klaus Leipold-Büttner, der als geschichtsinteressierte Lauschaer vielerlei Zeugnisse der Entwicklung seiner Heimatstadt sammelt, gab der Presse jedoch einen entsprechenden Hinweis.