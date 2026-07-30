100. Geburtstag: Erika Schirmer wird 100 – Ihre Friedenstaube fliegt weiter

Dass ihre "Friedenstaube" bis heute mit viel Liebe und Freude gesungen wird, hat Schirmer nie losgelassen: Die Urschrift der "Kleinen weißen Friedenstaube" bewahrt sie noch heute in einem kleinen, selbst gebundenen Büchlein auf - akkurat beschrieben, liebevoll mit kleinen Zeichnungen versehen.

"Es gibt nichts Besseres als Frieden"

Ein Leben in Liedern, Gedichten und Scherenschnitten: "Nun schaue ich auf 100 wunderbare Jahre zurück, Jahre voller Höhen und Tiefen - nicht mit Stolz, der wohnt zu dicht am Hochmut, aber mit viel, viel Dankbarkeit", erklärt Schirmer in der ihr eigenen Bescheidenheit. Bereut habe sie nichts.

"Hätte ich in meinem Leben etwas anders machen sollen? Nein!" Alles, was sie erlebt habe - ob gut oder weniger gut - habe sie klüger gemacht. Und sie will in der ihr bleibenden Zeit noch einige Dinge erledigen.

Ihren Wunsch zum 100. Geburtstag formuliert sie so schlicht wie einst ihr Lied: "Ich möchte, dass alle Menschen in einem gerechten Frieden leben und arbeiten können, denn es gibt nichts Besseres als Frieden. Dafür stehe ich mit all meiner Kraft, mit meinen Wünschen und Gedanken."