Mit viel Blaulicht und lautem Sirenengeheul bewegt sich der Feuerwehrtross durch Erlau – Einmal vom Schwimmbad am einen Ende des Orts zum Sportkomplex am anderen Ende. Am Sonntag war es kein Einsatz, der die rund 80 bis 100 Feuerwehrleute und 14 Fahrzeuge auf die Straße holt – am Sonntag wurde gefeiert! Seit 100 Jahren gibt es in Erlau eine Freiwillige Feuerwehr. Damit ist natürlich nur der heute gängige Begriff der Freiwilligen Feuerwehr gemeint. Ein Brandschutzwesen hat es in der Gemeinde auch schon vor 1926 gegeben. Damals engagierten sich Bürger der Gemeinden im Brandschutz – vielerorts war es Bürgerpflicht, bei Brandereignissen mitzuhelfen.