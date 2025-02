Unter dem Motto „Entdecke deinen Traumberuf in deiner Region“ findet am 26. März ein Tag der Berufe statt. Knapp 100 Südwestthüringer Unternehmen beteiligen sich, um praxisnah über Ausbildungsberufe und duale Studienmöglichkeiten zu informieren, kündigt Sprecherin Jeannette Rauch in Suhl an. Schüler aller Schulformen ab Klasse 7 sind eingeladen, den Tag für ihre Berufs- und Studienwahl zu nutzen. Eltern, Begleitpersonen sowie alle Interessierten sind ebenfalls willkommen.