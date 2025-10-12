Vor fünf Monaten noch mit einem zweistelligen Kantersieg aus Blankenhain zurückgekehrt, waren die Vorzeichen diesmal für solch einen Erfolg nicht gegeben. Sieben Stammspieler musste Trainer Giehl aus den unterschiedlichsten Gründen ersetzen und dies war gegen einen kämpferisch über sich herauswachsenden Gegner letztlich nicht zu kompensieren. Allein Torwart Ogbenna war es zu verdanken, dass wenigstens das Unentschieden am Ende auf Ilmenaus Habenseite stand.