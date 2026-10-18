Von Hamburg bis Berlin und Bielefeld – mehr als 450 Sportler aus circa 70 Vereinen und Teams gingen am Samstag bei der zehnten Auflage der Adidas Wartburg Classics in der Werner-Seelenbinder-Halle in Bad Salzungen an den Start. Auf sieben Matten und in einem Ring kämpften die Sportler in den Disziplinen Leichtkontakt, Pointfighting, Kick Light sowie Vollkontakt, Lowkick und K-1. Mittendrin: die Teilnehmer der Kampfsportschule Berk und des VfB 1919 Vacha, die dieses sportliche Großereignis gemeinsam veranstalteten. Zum Jubiläum boten die Gastgeber mit ihren Unterstützern neben dem sportlichen auch ein Programm für die Familie – mit Mittelaltershow inklusive Ritterkämpfen und verschiedenen Spiel- und Unterhaltungs- sowie Versorgungsangeboten.