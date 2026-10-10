Die promovierte Juristin Jahnka hat die Kanzlei des 2005 gestorbenen Robert Liebling übernommen. Sie hat ihr einen eher wirtschaftlich lukrativen Kurs gegeben. Lieblings Enkelin Lisa, die ihr Jurastudium beendet hat, steigt als Anteilserbin in die Kanzlei ein und ist idealistischer. Außerdem arbeitet noch der Anwalt Cem Oktay (Emre Aksizoglu) im Team. Mit Anja Franke als Rechtsanwaltsgehilfin Senta Kurzweg und Roswitha Schreiner als Robert Lieblings Tochter und Lisa Lieblings Mutter sind zwei bekannte Gesichter aus der Originalserie dabei.

Kreuzberg hat sich in den vergangenen Jahrzehnten vom meist gemütlichen urberlinerisch-alternativen Kiez zu einer heute größtenteils hippen, internationalisierten Szene-Gegend entwickelt.

Die ersten drei Episoden der Reihe - am 27. September 2024 sowie am 21. und 28. November 2025 - holten fürs Erste gute Quoten und erreichten bei der Ausstrahlung jeweils um die drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Worum drehen sich die beiden neuen Folgen 2026?

In den zwei neuen Kanzlei-Filmen kämpfen Jahnka und ihre Partnerin Lisa Liebling erneut für Gerechtigkeit im Kreuzberger Kiez. Diesmal geht es unter anderem um einen Streit zwischen dem Bäckermeister Seidel (Uwe Preuss) und seinem kolumbianischen Azubi Thiago (Crispin Hausmann) sowie einen illegalen und lebensgefährlichen Kfz-Ersatzteilhandel.

Auch Berliner Themen der Gegenwart wie Entmietung oder das sogenannte Containern werden aufgegriffen, dabei taucht die Frage auf: Warum ist das Wegwerfen von Lebensmitteln erlaubt, ihre Rettung aber strafbar?