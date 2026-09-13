Südthüringer Siege beim 10. Südthüringen Trail auf der langen Heldenstrecke: Antonia Horn vom WSV Asbach und Carsten Weser vom gastgebenden Südthüringentrail e.V. haben beim Jubiläumsrennen den 64,9 Kilometer langen Heldentrail gewonnen. Die Ex-Biathletin aus Oberhof siegte bei dem anspruchsvollen Geländelauf rund um Suhl überlegen in 6:33:45 Stunden. Lisa Wiedemann (Grass Running Team /+1:22,42 Stunden) und Sonny Rednos ( Leipzig/+1:28, 20) schafften es ebenfalls auf das Podium.