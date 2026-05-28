Für das neue Thüringer Holzbau-Kompetenzzentrum in Suhl ist der erste konkrete Schritt getan. Gemeinsam mit Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) und Umweltminister Tilo Kummer (BSW) hat Infrastrukturminister Steffen Schütz (BSW) am Donnerstag einen Zuwendungsbescheid über 1,14 Millionen Euro für die Gründung und den Aufbau des „Kompetenzzentrums Holzbau und nachwachsende Rohstoffe“ (Khor) in Suhl-Nord übergeben.