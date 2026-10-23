Was sich von außen erkennen lässt

Das Bundeskriminalamt ordnet die Risiken vorsichtig ein. Generell sei festzustellen, dass die fortschreitende digitale Dimension des Menschenhandels die Arbeitsweise von Menschenhändlern auch weiterhin stark beeinflusst. "Dem BKA liegen vereinzelte Erkenntnisse vor, dass auch die Plattform OnlyFans im Bereich Menschenhandel / Zwangsprostitution eine Rolle spielt", wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur mitteilt. Zu Ermittlungsverfahren äußert sich die Behörde grundsätzlich nicht.

OnlyFans hebt derweil die wirtschaftlichen Chancen hervor: Seit der Gründung seien weltweit mehr als 30 Milliarden US-Dollar an Creatorinnen und Creator ausgezahlt worden; mehr als 5.000 hätten jeweils über eine Million Dollar über die Plattform verdient. Tonk hält dagegen, dass große Einnahmen nur wenigen gelängen. Wie viel die meisten tatsächlich verdienen, lässt sich aus den von OnlyFans mitgeteilten Gesamtzahlen nicht ablesen. Sally sagt, OnlyFans habe ihre Ausbildung schnell abgelöst, sie habe sie trotzdem fortgesetzt und nebenher tätowiert.

Sie bleibt nach eigenen Worten vor allem wegen der Reichweite auf OnlyFans, nicht wegen der Funktionen. Für Tonk ist genau die Größe der Plattform ein Teil des Problems: Je mehr Inhalte und Kontakte, desto schwieriger sei es, Risiken zu erkennen. Zwischen Sallys Entscheidung, etwas zu veröffentlichen, und der Sorge, dass andere diese Entscheidung nicht frei treffen können, liegt der Konflikt, den zehn Jahre OnlyFans nicht auflösen.