Damals war er einer von ihnen und selbst auf Hilfe angewiesen. Heute ist er derjenige, der Geflüchteten die Hand reicht und sie beim Neuanfang in Deutschland unterstützt. Ammar Hussein ist Heimleiter der beiden Gemeinschaftsunterkünfte auf der Zwick. Würde man es mit den Worten der Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel sagen, so würde jeder zustimmen: Ammar Hussein hat es geschafft. Der 56-Jährige weiß jedoch, dass es mittlerweile nicht mehr so einfach ist, es zu schaffen.