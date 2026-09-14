In den USA führte dies zu monatelangen juristischen und politischen Tauziehen um ein mögliches Verbot oder einen Zwangsverkauf des US-Geschäfts. Chinas Regierung warf Washington vor, TikTok zu schikanieren. TikTok wehrte sich mit milliardenschweren Transparenzinitiativen wie dem "Project Texas" in den USA und dem "Project Clover" in Europa, bei denen Nutzerdaten in lokalen Rechenzentren (etwa in Irland und Norwegen) abgeschottet werden sollen.

In Europa wiederum setzt die EU-Kommission mit dem Digital Services Act (DSA) enge Grenzen und nahm die Plattform wegen Transparenzmängeln beim Jugendschutz und Suchtdesign wiederholt ins Visier.

Mehr als Entertainment: Das Shopping-Imperium

TikTok hat sich längst von einer reinen Unterhaltungs-App zu einem gigantischen Marktplatz gewandelt. Mit TikTok Shop griff das Unternehmen den traditionellen E-Commerce an. Die Verschmelzung aus Influencer-Marketing, Live-Shopping-Events und extrem niedrigschwelligen In-App-Kaufabschlüssen per Fingertipp generiert Milliardenumsätze.

Der Hashtag #TikTokMadeMeBuyIt wurde zum Symbol eines Phänomens: Produkte - von Kosmetik über Küchengeräte bis hin zu Büchern (BookTok) - sind binnen Stunden weltweit ausverkauft, nur weil sie im Algorithmus zünden. Für den klassischen Einzelhandel und Plattformen wie Amazon ist TikTok zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten im Bereich des Impulskaufs geworden.

Google-Ersatz und Tagesschau: Wer TikTok nutzt und warum

Für die Generation Z und die nachfolgende Generation Alpha ist TikTok längst das Tor zur Welt. Viele Jugendliche nutzen die Plattform primär als Suchmaschine: Restaurant-Tipps, Mode-Trends oder Erklärvideos zu komplexen Alltagsthemen werden nicht mehr gegoogelt, sondern bei TikTok gesucht.

Gleichzeitig avancierte die App zur zentralen Nachrichtenquelle. Das bringt enorme Risiken mit sich: Desinformation, manipulierte Videos und gezielte politische Propaganda verbreiten sich in Windeseile.

Dieser Wandel setzte auch traditionelle Medien unter enormen Anpassungsdruck. Verlage und öffentlich-rechtliche Sender mussten lernen, Nachrichteninhalte in 30 bis 60 Sekunden zu vermitteln. Formate wie das TikTok-Angebot der ARD-"Tagesschau" oder von ZDFinfo gehören heute zu den reichweitenstärksten journalistischen Kanälen im deutschsprachigen Raum - eine Gratwanderung zwischen journalistischer Seriosität und algorithmischer Klick-Dramaturgie.

Schattenseiten: Doomscrolling, Körperbilder und die Psyche

Der Erfolg hat seinen Preis, und die Kritik an den psychologischen Folgen reißt nicht ab. Psychologen und Medienpädagogen warnen vor den Gefahren des "Doomscrollings" - dem endlosen, hypnotischen Weiterscrollen, das zu Schlafproblemen und Konzentrationsstörungen führen kann.

Besonders im Fokus: die Auswirkungen auf die mentale Gesundheit junger Menschen. Toxische Schönheitsideale, algorithmisch verstärkte Diät-Trends und automatisierte Beauty-Filter standen immer wieder in der Kritik, Essstörungen und Depressionen zu befördern. Auch waghalsige Mutproben (Tiktok-Challenges), bei denen sich gerade junge Nutzer in Gefahr brachten, sorgten immer wieder für Aufregung.

TikTok reagierte über die Jahre schrittweise: Es wurden automatische Bildschirmzeit-Limits für Minderjährige (standardmäßig 60 Minuten pro Tag), Pausenerinnerungen und Filter eingeführt, die potenziell schädliche Inhalte rund um Gewichtsverlust ausblenden sollen. Kritiker halten diese Maßnahmen jedoch oft für Feigenblätter, da sie sich mit wenigen Klicks deaktivieren lassen und das Grundprinzip - maximale Verweildauer - unangetastet bleibt.