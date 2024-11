10 Jahre Heimatstrategie: Stadt und Land in Bayern erfreuen sich großer Beliebtheit

Alle Regionen in Bayern wachsen - meisten Menschen leben auf dem Land

In Zahlen zeige sich der Erfolg daran, dass Bayern nicht nur in München und Oberbayern wachse, sondern dass es in allen Regionen eine positive Entwicklung gebe, so Füracker. So sei die Bevölkerung 2023 trotz rückläufiger Geburtenzahlen in allen Regierungsbezirken gewachsen. Insgesamt stieg die Bevölkerungszahl seit 2013 um 830.818 auf 13.435.062 Personen (+ 6,6 Prozent). Davon lebten 7.424.837 Millionen Menschen auf dem Land. In allen Regierungsbezirken wuchs die Bevölkerung seit 2013 zwischen 1,99 Prozent und 8,64 Prozent an. Schwaben, Oberbayern und Niederbayern verzeichneten die größten prozentualen Zuwächse.