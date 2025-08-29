Am heutigen Tag kommen im Rahmen einer kleinen Feierstunde Träger, Mitarbeitende und geladene Gäste zusammen, um auf ein Jahrzehnt Engelsmühle zu blicken. Die Einrichtung zur Betreuung älterer Menschen ist in Trägerschaft von ApoCare, dem in Langewiesen ansässigen Pflegedienst, der seit Jahren einen Namen im ambulanten Pflegebereich hat und Betreiber der Seniorenwohngemeinschaft Felsenkeller ist.