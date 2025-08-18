Ein großes musikalisches Fest zum Geburtstag des Bündnisses für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra hatte es Anfang Juli schon gegeben, als im Schützenhaus die Band Heaven Shall Burn mit einem riesigen Auftritt im eher kleinen Klubhaus gratulierte. Am Samstag war es nun etwas gediegener. Der Festakt zu Ehren der engagierten Menschen in Kloster Veßra, Themar und Umgebung findet im Rahmen eines Gottesdienstes statt. Es gibt Orgelklänge von Kirchenmusikdirektor Torsten Sterzik und kraftvoll interpretierte Popsongs von Katharina Gräfe.Zahlreiche Freunde und Mitmacher sind der Einladung gefolgt. Auch eine ganze Reihe Wegbegleiter und Wegbereiter aus unterschiedlichen Funktionsbereichen sind gekommen. Mehrere Landesminister und Ehrengäste aus der Politik, aus Kirche und anderen Institutionen sind gekommen. Es gibt viel Lobhudelei und auch ein wenig Selbstkritik. „Alle, die hier sind, sind Menschen, die uns unglaublich wichtig sind“, sagte Thomas Jakob, Sprecher des Bündnisses eingangs seiner Rede.