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  6. Rhöner siegt nach spannendem Duell

10. Highland Games Birx Rhöner siegt nach spannendem Duell

Max Pankalla

Sie haben bei den Einzelwettkämpfen der Männer und Frauen bei den 10. Rhöner Highland Games der Region Ehre gemacht. Wer sind die Gewinner?

Nach einem ereignisreichen Auftakt am Freitag und den packenden Teamwettkämpfen am Samstag stand der letzte Veranstaltungstag ganz im Zeichen des Nachwuchses, der Einzelathletinnen und Einzelathleten sowie der gelebten schottischen und Rhöner Tradition.

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Bereits am Vormittag füllte sich das Veranstaltungsgelände erneut mit zahlreichen Besuchern bei herrlichem Sommerwetter. Familien, Wettkämpfer und Gäste genossen die entspannte Atmosphäre und machten den Sonntag zu einem würdigen Abschluss. Für musikalische Begleitung sorgten den gesamten Tag über die Rhöner Säuwänzt. Mit viel Witz, Charme und ihrem unverwechselbaren Rhöner Dialekt begeisterten sie das Publikum. Zwischen den Wettkämpfen sorgten ihre Auftritte immer wieder für beste Unterhaltung und zahlreiche Lacher.

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Rhöner Highland Games Birx: Die Dauersieger der Highlands sind zurück

25.07.2026 21:56 Rhöner Highland Games Birx Die Dauersieger der Highlands sind zurück

Die 10. Rhöner Highland Games in Birx brachten am Samstag eine Überraschung – nach zehn kuriosen Wettkampfstationen für 30 Männer- und Frauenmannschaften.

Ein weiterer Höhepunkt wartete zur Mittagszeit auf der Bühne. Die Dance Fit Kids der Staatlichen Grundschule Frankenheim präsentierten unter der Leitung von Nicole Pankalla eindrucksvoll ihr Können beim Highland Dance. Mit viel Freude, Präzision und Begeisterung zeigten die jungen Tänzerinnen und Tänzer, was durch Engagement und Gemeinschaft in einer schulischen Arbeitsgemeinschaft entstehen kann. Das wurde vom Publikum mit großem Applaus belohnt und unterstrich einmal mehr, wie vielfältig die Rhöner Highland Games geworden sind. Traditionell folgte der feierliche Einmarsch der Einzelwettkämpfer, angeführt von den Burghaun Castle Pipes & Drums. Mit Dudelsack und Trommeln sorgten sie für Gänsehautmomente und verliehen dem Tag den bekannten unverwechselbaren schottischen Charakter.

Die Damen starten 13-fach

Im Einzelwettkampf stellten sich 30 Athletinnen und Athleten den anspruchsvollen Disziplinen. Besonders erfreulich war die starke Beteiligung der Frauen. 13 Athletinnen gingen an den Start – ein außergewöhnlich stark besetztes Teilnehmerfeld. Gemeinsam mit 17 Herren entwickelten sich über den Nachmittag hinweg spannende und hochklassige Wettkämpfe, bei denen Kraft, Technik und Präzision gleichermaßen gefragt waren.

Alle Teilnehmer der Einzelwettkämpfe der Männer. Foto: Media Team Rhöner Highland Games

Parallel gehörte der Tag den jüngsten Highlandern. Die Kinder Highland Games sind inzwischen ein fester Bestandteil des Familientages und erfreuen sich großer Beliebtheit. 89 Kinder im Alter von fünf bis sechzehn Jahren stellten sich den abwechslungsreichen Herausforderungen. In altersgerechten Klassen konnten die Mädchen und Jungen spielerisch erste Erfahrungen mit den Highland Games sammeln. Dabei standen nicht allein sportliche Leistungen im Mittelpunkt, sondern vor allem Freude an der Bewegung, Teamgeist und das gemeinsame Erlebnis. Überall auf dem Gelände waren stolze Kinder, mitfiebernde Eltern und begeisterte Zuschauer zu beobachten.

Genau diese besondere Atmosphäre macht den Familiensonntag der Rhöner Highland Games seit Jahren aus. Auch abseits der Wettkampfflächen gab es viel zu entdecken. Der Marktbereich präsentierte sich von seiner besten Seite und lud zum Bummeln, Genießen und Verweilen ein. Regionale Händler und Kunsthandwerker boten liebevoll gefertigte Produkte, Dekorationen und Spezialitäten aus der Region an. Besonders gefragt waren an diesem heißen Sommertag die gekühlten Erfrischungen: Frozen Met und Frozen Wein entwickelten sich schnell zu echten Publikumslieblingen.

Auch traditionelle Handwerkskunst hatte ihren Platz. Beim Dengeln von Sensen konnten Besucher erleben, wie früher in der Rhön Werkzeuge in aufwendiger Handarbeit geschärft wurden. Mit viel Fachwissen und Leidenschaft wurde dieses alte Handwerk anschaulich vorgestellt. Für viele Familien gehörte auch die Schauvorführung der Hütehunde zu den Höhepunkten. Ursprünglich war die Vorführung gemeinsam mit Schafen geplant. Aufgrund der Hitze entschied man sich jedoch aus Rücksicht auf die Tiere kurzfristig für eine Demonstration mit Laufgänsen. Diese sorgten mit ihrem eigenwilligen Verhalten für zahlreiche humorvolle Szenen. Die gelungene Vorführung wurde mit großem Interesse verfolgt und zeigte eindrucksvoll das Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier.

13 Damen, die sich trauten – Heldinnen der 10. Rhöner Highland Games. Foto: Medai Team Rhöner Highland Games

Sportlich entwickelte sich der Nachmittag zu einem echten Krimi. Bis zur letzten Disziplin blieb sowohl bei den Damen als auch bei den Herren offen, wer sich den Titel sichern würde. Wie bereits am Vortag musste auch am Sonntag das Tauziehen über die endgültigen Platzierungen entscheiden.

Dramatische Entscheidung bei Herren

Bei den Damen setzte sich Lisa Sting mit einer beeindruckenden Gesamtleistung durch und sicherte sich den ersten Platz. Silvana Künstner aus Reichenhausen, die schon am Vortag in der Gruppe mit den „Blond-Girls“ einen der vorderen Plätze geholt hatte, belegte Rang zwei. Platz drei musste das Tau entscheiden. Nach einem spannenden und umkämpften Duell durfte sich Sylvia Bayer über den letzten Platz auf dem Siegerpodest freuen.

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Rhöner Spiele in Birx: Highland Games mit Wiederholungs-Tätern

26.07.2026 16:28 Rhöner Spiele in Birx Highland Games mit Wiederholungs-Tätern

Die Jubiläumsauflage Nummer zehn der verrückten Rhöner Spiele brachte schon am Samstag Zuschauern wie Wettkämpfern jede Menge Spaß. Und das war erst der Anfang.

Noch dramatischer verlief die Entscheidung bei den Herren. Sowohl Fabian Denner als auch Tobias Hohmann lagen nach Abschluss der regulären Disziplinen punktgleich an der Spitze. Erst das abschließende Tauziehen brachte die Entscheidung. Unter dem lautstarken Jubel der zahlreichen Zuschauer entwickelte sich ein packendes Duell, bei dem beide noch einmal alles gaben. Jeder Zentimeter wurde hart erkämpft, ehe sich Fabian Denner aus Empfertshausen schließlich durchsetzen konnte. Der Jubel auf dem Veranstaltungsgelände kannte keine Grenzen, als der Sieger feststand. Der gebürtige Rhöner Tobias Hohmann durfte sich nach einer ebenfalls herausragenden Leistung über Platz 2 freuen. Den 3. Platz belegte Jonas Schleich, der sich mit konstanten Leistungen ebenfalls einen Platz auf dem Podest sicherte. Der Birxer Lokalmatador Nils Schubert kam übrigens auf Platz 4.

Auch die Siegerehrung der Kinder-Spiele bildete einen emotionalen Höhepunkt. Stolz nahmen die jungen Teilnehmer ihre Auszeichnungen entgegen und wurden von Eltern, Familien und den zahlreichen Besuchern mit großem Applaus gefeiert.

Mit der feierlichen Ehrung aller Sieger endeten die Games. Veranstalter, Helfer, Teilnehmer sowie Besucher blicken auf ein rundum gelungenes Jubiläumswochenende zurück, das eindrucksvoll gezeigt hat, warum sich die Rhöner Highland Games zu einer der beliebtesten Veranstaltungen der Region entwickelt haben.

Sieger und Siegerinnen der 10. Rhöner Highland Games

Gewinner
1. Platz Fabian Denner (Empfertshausen, Wartburgkreis), 2. Platz Tobias Hohmann (gebürtiger Birxer, der jetzt in Zella-Mehlis wohnt, Landkreis Schmalkalden-Meiningen), 3. Platz Jonas Schleich (Haard/Nüdlingen, Landkreis Bad Kissingen)

Gewinnerinnen
1. Platz Lisa Sting (Rinsdorf, Kreis Siegen-Wittgenstein), 2. Platz Silvana Künstner (Reichenhausen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen), 3. Platz Sylvia Bayer (Zella-Mehlis, Landkreis SM)

Neue Disziplin Bei den Einzelwettkämpfen zog eine neue Disziplin ein, die zuvor streng geheim gehalten wurde: der Farmers Walk – ein Lauf mit schweren Milchkannen.

Neues Datum  Schon jetzt zum Vormerken: Die 11. Rhöner Highland Games finden vom 23. bis 25. Juli 2027 statt.

Übrigens: Bei den Teamwettkämpfen am Samstag hatten jeweils – bei Männern und Frauen – Dreißigackerer die Nase vorn.