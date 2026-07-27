10. Highland Games Birx Rhöner siegt nach spannendem Duell

Auch die Siegerehrung der Kinder-Spiele bildete einen emotionalen Höhepunkt. Stolz nahmen die jungen Teilnehmer ihre Auszeichnungen entgegen und wurden von Eltern, Familien und den zahlreichen Besuchern mit großem Applaus gefeiert.
Mit der feierlichen Ehrung aller Sieger endeten die Games. Veranstalter, Helfer, Teilnehmer sowie Besucher blicken auf ein rundum gelungenes Jubiläumswochenende zurück, das eindrucksvoll gezeigt hat, warum sich die Rhöner Highland Games zu einer der beliebtesten Veranstaltungen der Region entwickelt haben.
Sieger und Siegerinnen der 10. Rhöner Highland Games
Gewinner
1. Platz Fabian Denner (Empfertshausen, Wartburgkreis), 2. Platz Tobias Hohmann (gebürtiger Birxer, der jetzt in Zella-Mehlis wohnt, Landkreis Schmalkalden-Meiningen), 3. Platz Jonas Schleich (Haard/Nüdlingen, Landkreis Bad Kissingen)
Gewinnerinnen
1. Platz Lisa Sting (Rinsdorf, Kreis Siegen-Wittgenstein), 2. Platz Silvana Künstner (Reichenhausen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen), 3. Platz Sylvia Bayer (Zella-Mehlis, Landkreis SM)
Neue Disziplin Bei den Einzelwettkämpfen zog eine neue Disziplin ein, die zuvor streng geheim gehalten wurde: der Farmers Walk – ein Lauf mit schweren Milchkannen.
Neues Datum Schon jetzt zum Vormerken: Die 11. Rhöner Highland Games finden vom 23. bis 25. Juli 2027 statt.
Übrigens: Bei den Teamwettkämpfen am Samstag hatten jeweils – bei Männern und Frauen – Dreißigackerer die Nase vorn.