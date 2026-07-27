10. Highland Games Birx Rhöner siegt nach spannendem Duell

Unsere Empfehlung für Sie Rhöner Spiele in Birx Highland Games mit Wiederholungs-Tätern Die Jubiläumsauflage Nummer zehn der verrückten Rhöner Spiele brachte schon am Samstag Zuschauern wie Wettkämpfern jede Menge Spaß. Und das war erst der Anfang.

Noch dramatischer verlief die Entscheidung bei den Herren. Sowohl Fabian Denner als auch Tobias Hohmann lagen nach Abschluss der regulären Disziplinen punktgleich an der Spitze. Erst das abschließende Tauziehen brachte die Entscheidung. Unter dem lautstarken Jubel der zahlreichen Zuschauer entwickelte sich ein packendes Duell, bei dem beide noch einmal alles gaben. Jeder Zentimeter wurde hart erkämpft, ehe sich Fabian Denner aus Empfertshausen schließlich durchsetzen konnte. Der Jubel auf dem Veranstaltungsgelände kannte keine Grenzen, als der Sieger feststand. Der gebürtige Rhöner Tobias Hohmann durfte sich nach einer ebenfalls herausragenden Leistung über Platz 2 freuen. Den 3. Platz belegte Jonas Schleich, der sich mit konstanten Leistungen ebenfalls einen Platz auf dem Podest sicherte. Der Birxer Lokalmatador Nils Schubert kam übrigens auf Platz 4.