Wenn früh morgens an einem Wochentag in den Ferien junge Leute die Straßen gen Hildburghausen bevölkern, wenn du in deinem Dorf beim Bäcker erzählt bekommst, dass sich Heerscharen der Dorfjugend mit Unmengen an Gepäck in den Nachbarlandkreis aufgemacht haben, wenn das Aufbau-Team auf der Langen Heide Nachtschichten einlegt und zu einer temporären Familie verschmilzt, dann wirft etwas Großes seine Schatten voraus.