Was, bitte, war das? Das fragen sich am Tag danach wohl so einige, während sie Eindrücke und Erinnerungen sortieren. Drei Tage Ausnahmezustand auf der Langen Heide in Hildburghausen – mit Beats, Bass und Liebe. Zum zehnten Jubiläum hat die Heidewitzka-Familie einmal mehr gezeigt, was Herzblut, Freundschaft und eine „leicht wahnsinnige“ Idee bewegen können.