Man schreibt das Jahr zehn der Eisfelder Sommerkonzerte. Ein besonderes Jahr, eines, in dem das Festival und mit ihm all die Künstler, die zu erleben sein werden, „Klangbrücken“ schlagen möchte. Und das im Jahr des Akkordeons! Der Allrounder ist vom Landesmusikrat zum Instrument des Jahres 2026 gekürt worden. Auch deshalb haben die Organisatoren der musikalischen Perlenkette, Christoph Rosenbaum und Roman Tsotsalas vom Ensemble Filum, darauf geachtet, dass auch das Akkordeon Spielzeit bekommt.