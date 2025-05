Am Montagnachmittag erhielt ein 54-jähriger in Meiningen einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter, der ihm mitteilte, dass von seiner Kreditkarte eine unberechtigte Abbuchung erfolgt sei. Er wurde angewiesen sich bei seinem Onlinebanking anzumelden und einen Betrag von fast 10 000 Euro und dem Betreff „Storno“ zu überweisen, damit die Abbuchung von seiner Kreditkarte storniert werden könne. Der 54-Jähriger wollte die Überweisung tätigen, was jedoch nicht funktionierte, da seine Bank den Vorgang stoppte. Als er daraufhin bei seiner Bank anrief, wies ihn ein Mitarbeiter auf den Betrugsversuch hin.