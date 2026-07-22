Laura, der Star

Die knapp vier Jahre jüngere Dahlmeier wird der alles überragende Star des Teams. "Das hat sie aber nie raushängen lassen, das habe ich an ihr immer sehr geschätzt. Sie war einfach die Beste." Auch über die ernsten Seiten des Lebens reden sie. "Laura stand mir immer mit Rat und Tat zur Seite, wenngleich sie natürlich auch egoistisch ihre Ziele verfolgt hat."

Von Dahlmeier, die dem Buddhismus sehr zugeneigt ist und wie ihre Mutter spirituell, übernimmt Hammerschmidt ein Ritual, bis heute. "Laura ist immer mit einem Palo Santo ("heiliges Holz") gereist", erinnert sich Hammerschmidt. "Und manchmal hat sie bei uns im Zimmer auch weißen Salbei angezündet, um die schlechten Geister zu vertreiben." Zündet sie jetzt ein Palo Santo an, erinnert sie der Geruch an ihre Freundin. Dahlmeier, mit der sie unter anderem WM-Staffel-Gold gewinnt, habe "an diesen inneren Frieden geglaubt" und "sich dafür Zeit genommen".

Genau wie sie ihre Bergtouren braucht, auch während der aktiven Karriere. "Das war für sie Erholung. Das fand ich immer sehr beeindruckend", sagt Hammerschmidt. Als kurz vor den Olympischen Spielen 2018 ein enger Freund beim Klettern stirbt, fragt sich Dahlmeier, ob sie weiter ihrer Bergleidenschaft nachgehen soll. "Aber sie hat gesagt, "das wäre doch nicht mehr ich". Und ich habe gesagt: "Ja, das ist einfach dieses absolute Argument dagegen"."

Werde Laura wiedersehen

Was Hammerschmidt bleiben, sind die vielen gemeinsamen Erlebnisse. Und ein ganz besonderes Erinnerungsstück. Susi Dahlmeier, Goldschmiedin, schenkt ihr eine Kette, die sie einst für ihre Tochter gemacht hat. "Diese Kette hat auch Laura viel bedeutet", so Hammerschmidt. Wird ihr was zu viel, greift sie schon mal an den kleinen Buddha an dem für sie so kostbaren Schmuckstück: "Das gibt mir dann ein bisschen Ruhe und Stärke."

Dass der Tod nicht das Ende ist, davon war Laura Dahlmeier überzeugt. "Laura glaubte sehr stark an eine innere Kraft und dass man auf verschiedenen Ebenen miteinander verbunden sein kann", sagt Hammerschmidt. Auch sie glaubt, dass sie ihre Freundin wiedersehen wird: "Ich kann nicht sagen, wo man dann sein wird. Aber ich glaube nicht, dass das das Ende ist. Wir müssen ja noch einige Gespräche führen."