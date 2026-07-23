Berlin - Ein Jahr nach dem Unfalltod von Laura Dahlmeier ist auch im Deutschen Skiverband die Trauer immer noch groß. "Laura fehlt uns einfach. Jeden Tag. Sie fehlt uns als herausragende Sportlerin, vor allem aber als Mensch", sagte Vorstandsmitglied Stefan Schwarzbach der Deutschen Presse-Agentur. Mit "ihrer Art, ihrer Bescheidenheit und ihren Werten" habe die zweimalige Biathlon-Siegerin "viele Menschen berührt und den Deutschen Skiverband nachhaltig geprägt. Daran hat sich auch ein Jahr nach ihrem Tod nichts geändert".