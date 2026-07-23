Dahlmeier-Preis als Hommage

Als Würdigung rief der DSV den Laura-Dahlmeier-Preis ins Leben. Er soll das erste Mal in diesem Oktober vergeben werden. Er geht an eine junge Athletin oder Athleten, die besondere Herausforderungen gemeistert haben. "Laura können wir nicht ersetzen und wir werden sie nie vergessen. Aber wir können dafür sorgen, dass die Werte, für die sie stand, auch in Zukunft junge Sportlerinnen und Sportler inspirieren. Genau das ist die Idee hinter dem Preis."