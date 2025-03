Nachdem bereits die U20, U18 und U14 des 1. Sonneberger Volleyballclubs 2004 (SVC) Medaillen bei den Landesmeisterschaften sammelten, wollten die Mädels der U16 nun in Gera nachlegen. In der Vorrunde des Finaltages trafen die jungen Spielzeugstädterinnen auf die Mädels des SWE Volley-Teams aus Erfurt sowie auf den VC Gotha. Zunächst ging es gegen das Team aus der Landeshauptstadt ans Netz. Der Bundesliga-Nachwuchs dominierte dabei, ließ dem SVC wenig Möglichkeiten; dennoch waren die Sätze am Ende knapp (-19, -19). Im zweiten Spiel sicherten sich die Spielzeugstädterinnen durch einen klaren 2:0-Sieg gegen den VC Gotha Gruppenplatz zwei. Damit spielten sie im Halbfinale gegen den VfB Suhl.