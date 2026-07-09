Bereits die U12-Volleyballer spielen nach dem Vorbild der deutschen Meisterschaft in einer gemeinsamen ostdeutschen Meisterschaft – den East Kids Masters (EKM). Aus Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen qualifizieren sich die jeweils drei besten Teams. In diesem Jahr waren sowohl die U12-Mädels als auch die -Jungs des 1. Sonneberger Volleyballclubs 2004 unter den Top 3 in Thüringen und bei den EKM mit dabei.