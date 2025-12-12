Zum letzten Heimspieltag der Regionalligasaison in diesem Jahr wird noch mal ordentlich Trubel an der Sonneberger Lohau-Halle erwartet. Am Sonntag, 14. Dezember, laden die Damen des 1. Sonneberger Volleyballclubs 2004 ab 14 Uhr das gegnerische Team aus Plauen-Oberlosa sowie zahlreiche Fans und Freunde des Vereins ein. Durch die Unterstützung der MDR-Jump-Aktion „Fans im Osten“ hoffen die Spielzeugstädter auf eine weitere Erhöhung der Zuschauerzahlen und wollen zusätzliche Sitzflächen durch Stuhlreihen schaffen. Außerdem steht der Spieltag im Zeichen des dritten Advents. Ein kleiner Vereinsweihnachtsmarkt vor der Halle soll zum Verweilen vor und nach dem Spiel einladen; Vereinsmitglieder bekommen ein kleines Weihnachtspräsent. Für das Sonneberger Team wird die Partie gegen Plauen-Oberlosa wiederum zum Härtetest im Abenteuer Regionalliga. Trotz erst fünf Siegen aus neun Partien belegt der Gegner derzeit Platz zwei der Tabelle. Alleine das zeigt wieder mal, wie eng die Mannschaften beieinander sind und wie wichtig jeder einzelne Punkt für den Klassenerhalt ist. Nach der fehlenden Ausbeute in Freital wollen die SVC-Mädels den Heimvorteil nutzen und sich ein vorweihnachtliches Geschenk bereiten. Mit vier Siegen aus neun Spielen stehen die SVC-Mädels derzeit auf Platz sieben.