1. Sonneberger Volleyballclub: Keine Zeit für eine Meisterfeier?

Im zweiten Spiel stand den Spielzeugstädterinnen der aktuelle Sachsenmeister, Dresdner SC 1898, gegenüber. Gegen den Favoriten auf den Regionalmeister-Titel malte sich der SVC im Vorfeld wenig Chancen aus. War es doch eher ein Kampf David gegen Goliath – nicht nur in Bezug auf die Körpergröße. Denn die DSC-Spielerinnen profitieren von der engen Anbindung an den VC Olympia Dresden, der als Bundesstützpunkt und Talentschmiede für den weiblichen Volleyballnachwuchs in Deutschland bekannt ist. Trotz aller Mühen zollte der SVC der überlegenen Physis und Spielstärke der Dresdnerinnen seinen Tribut.