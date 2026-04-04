1. Sonneberger Volleyballclub: Keine Zeit für eine Meisterfeier?

Obwohl die Saison noch nicht ganz beendet ist, steht seit dem 21. März fest, dass die Damen IV des 1. Sonneberger Volleyballclubs 2004 (SVC) die Meisterschaft in der Bezirksliga Süd-Ost gewonnen haben und damit in die Verbandsliga Süd aufsteigen können. Grund dafür ist ein Patzer des direkten Konkurrenten aus Meiningen, der an diesem Tag wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze liegen ließ. Doch anstatt sich auf dem Erfolg auszuruhen, wollte das Team des SVC im vorletzten Saisonspiel noch einmal ein klares Zeichen setzen.