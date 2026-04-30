Was als sportliches Austauschprojekt des 1. Sonneberger Volleyballclubs 2004 (SVC) geplant war, begann mit einer Nervenprobe. Denn kurz vor der Abreise wurde klar, dass die Flüge der Sonneberger Delegation aufgrund eines Streiks gestrichen worden waren. Für die 17 Jugendlichen und drei Betreuer des SVC stand plötzlich alles auf der Kippe. Doch das Organisationsteam um Projektleiter Falko Seidler, Lisa Oberender und Greta Sieber gab nicht auf – und machte das scheinbar Unmögliche möglich.