Am 14. November 2025 hat der Feuervogel abgehoben, seit fünfeinhalb Monaten befindet sich der 1. SC Phönix am Rennsteig mit seiner Vereinsgründung nun in der Luft. Die Fußballerinnen, die sich seitdem auf ihren Start zur Saison 26/27 in der Frauen-Kreisoberliga Rhön-Rennsteig vorbereiten, luden Ende April alle Interessierten zum Vereins- und Erlebnistag auf den Sportplatz Springstille, auf dem künftig gekickt wird, ein. Doch der 1. SC Phönix ist sehr viel mehr als Fußball – sowohl neben dem Platz als auch in ganz anderen Sportarten. Dies zeigte man mit Gastfreundschaft, Herzlichkeit und Engagement den circa 300 Gästen von jung bis alt.