Im Geisaer Kulturhaus ist in diesen Tagen viel los – Dank der fünften Jahreszeit, die vom Geisaer-Hinkelshagener-Carneval-Club ausgiebig gefeiert wird. Wenn am Fastnachtsdienstag mit dem Kehraus die närrische Zeit zu Ende geht, wird das Parkett gar nicht richtig kalt, denn das nächste Event steht bereits in den Startlöchern. Stefanie Taubert aus Bad Salzungen, die sich seit ein paar Jahren nebenberuflich der Hochzeits- und Eventplanung widmet, lädt für den 28. Februar zur 1. Rhöner Hochzeitsmesse ein.