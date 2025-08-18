Die Leipzigerin Romy Kasper hat in all den Jahren ihrer Radsport-Laufbahn schon viel gesehen. In diesem Sommer zum vierten Mal die Tour de France der Frauen, davor die Vuelta, Mailand–Sanremo und Paris–Roubaix. Am Samstag (16. August) ist für sie mit dem ersten Gravelbike-Rennen in Oberhof eine Premiere hinzugekommen. Zum ersten Mal fährt die 37-Jährige ein Radrennen am Rennsteig. Ihrer Favoritenrolle wird die 86. der diesjährigen Tour de France der Frauen bei der ersten Auflage des Rennsteig-Gravels gerecht. Kasper siegt im Beisein ihrer Eltern, die in Kaspers Heimat, der Lausitz, leben, auf der längsten Distanz über 100 Kilometer. Im Ziel zieht sie erschöpft einen großen Vergleich: Die Gravel-Strecke in Oberhof komme sehr nah an ihr Lieblingsrennen heran, den Eintagesklassiker Paris–Roubaix.