1. Pflegemesse Ilm-Kreis: Weil es jedem widerfahren kann

Unsere Empfehlung für Sie Pflegemesse Welche Musik hören Demenzkranke gern? Wie kann das Leben als Pflegepatient angenehm gestaltet und für Pflegende erleichtert werden? Die Pflegemesse am Samstag in der Ilmenauer Festhalle bietet neue Erkenntnisse.

Die Premiere dieser Messe hatte ganz offenbar bei vielen Menschen ins Schwarze getroffen. Denn kaum jemand verließ hier einen Informationsstand oder kam aus dem Vortragsraum heraus, ohne deutlich „Danke“ zu sagen für all die Mühen, um die Idee einer solchen kreislichen Pflegemesse in die Tat umzusetzen und diese als „Plattform für Begegnung und Austausch“ zu gestalten. Sowohl auf Nachfrage als auch einfach so, aus der in den Gesprächen deutlich werdenden Begeisterung der Besucher, war als Fazit zu hören: „In dieser Messe wurde mit all den vielen Angeboten gezeigt und erklärt, was an Informationen und brauchbaren Hinweisen zur Pflege jedermann entweder schon jetzt oder mit zunehmendem Alter – und damit eines nicht fernen Tages – benötigen könnte. Ein echter Volltreffer!“