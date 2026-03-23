1. Pflegemesse Ilm-Kreis: Weil es jedem widerfahren kann

Der Ilmenauer Festhallensaal war an diesem Tage mit jedem südländischen Basar vergleichbar – allein schon vom Blick her auf die dicht gedrängt stehenden Angebotsstände, die zum Schauen, Probieren und gegenseitigen Informieren einluden.
Im Ilm-Kreis sind derzeit 7.900 pflegebedürftige Personen erfasst. Kein Wunder, dass die Resonanz bei dieser Premierenauflage in der Ilmenauer Messehalle groß war.
Der Ilmenauer Festhallensaal war an diesem Tage mit jedem südländischen Basar vergleichbar – allein schon vom Blick her auf die dicht gedrängt stehenden Angebotsstände, die zum Schauen, Probieren und gegenseitigen Informieren einluden.
Nach der Werbung weiterlesen
Von „A“, wie Agathe und Apotheke über „B“ wie Body-Fit, über Polizeivortrag und Verkehrssicherheits- oder Hörtest bis hin zu „Z“ wie beim Vortrag „Zuwendung im Alter – bewährte und neue Wege gegen Einsamkeit in Pflege und Alltag“, gehalten von Dr. Thomas Stolzenburg. Den Namen dieses Arztes sollte man sich merken, denn er ist der schon tätige „Aufbauleiter“ einer geriatrischen Fachabteilung in den Ilm-Kreis-Kliniken am Standort Ilmenau.
Die Premiere dieser Messe hatte ganz offenbar bei vielen Menschen ins Schwarze getroffen. Denn kaum jemand verließ hier einen Informationsstand oder kam aus dem Vortragsraum heraus, ohne deutlich „Danke“ zu sagen für all die Mühen, um die Idee einer solchen kreislichen Pflegemesse in die Tat umzusetzen und diese als „Plattform für Begegnung und Austausch“ zu gestalten. Sowohl auf Nachfrage als auch einfach so, aus der in den Gesprächen deutlich werdenden Begeisterung der Besucher, war als Fazit zu hören: „In dieser Messe wurde mit all den vielen Angeboten gezeigt und erklärt, was an Informationen und brauchbaren Hinweisen zur Pflege jedermann entweder schon jetzt oder mit zunehmendem Alter – und damit eines nicht fernen Tages – benötigen könnte. Ein echter Volltreffer!“
Das kollektive Interesse war allenthalben spürbar – sowohl bei all jenen, die Pflege, vor allem aber Altenpflege, brauchen beziehungsweise einmal brauchen könnten, und jenen Institutionen, Vereinen, staatlichen und privaten Einrichtungen, Ausbildungsstätten und Firmen, welche solche Pflegeleistungen oder -produkte herstellen, absichern und anbieten.
Landrätin Petra Enders dankte den 64 Ausstellern, die auf der Messe ihre Arbeit, ihre Angebote oder ihre Ausbildungswege für den Pflegenachwuchs vorstellten. Ihr respektvolles Lob: „Sie leisten täglich einen unschätzbaren Beitrag für das Funktionieren unserer demokratischen Gesellschaft“, wurde mit Beifall quittiert.
Kurz ging sie auf die aktuelle demografische Situation im Ilm-Kreis ein, in dem derzeit 7.900 pflegebedürftige Personen wohnen. Diese Zahl sollte laut einer Studie erst im Jahr 2040 bei verminderter Einwohnerzahl erreicht werden. 27 Prozent der Einwohner des Ilm-Kreises sind gegenwärtig älter als 65 Jahre, was als Herausforderung zu sehen ist, die Betreuungs- und Versorgungsaufgaben für ältere Menschen weiterzuentwickeln.
Man stelle sich diesen Herausforderungen – mit dem gut geplanten Ausbau der geriatrischen Versorgung in den Ilm-Kreis-Kliniken, mit der Weiterentwicklung von Unterstützungsangeboten für ältere Menschen, mit der Einrichtung eines Pflegestützpunktes in Ilmenau und etwa auch mit der Teilnahme an einem Projekt zum Thema demenz-sensibler Landkreis.
Der ebenfalls als Messegast erschienenen Thüringer Ministerin für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie, Katharina Schenk, gab Landrätin Petra Enders mit auf den Weg, bei den anstehenden Strukturveränderungen im Thüringer Krankenhausbereich auch jene notwendige Weiterentwicklung bei der Geriatrie in den Ilm-Kreis-Kliniken im Blick zu behalten und nach Kräften zu fördern.