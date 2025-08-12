Dieser 9. August 2025 wird den Machern und Mitstreitern beim SC 06 Oberlind lange in Erinnerung bleiben, denn zum 1. Oberlinder Sommercup zeigte sich Sonneberg früh am Morgen noch von seiner zurückhaltenden Seite: bedeckter Himmel, angenehme Temperaturen, perfekte Bedingungen zum Anpfeifen. Doch pünktlich ab etwa 12.30 Uhr änderte sich das Bild: Die Sonne brach durch, das Thermometer kletterte auf 30 Grad, und der „Kessel“ im Stadion verwandelte sich in einen echten Hexenkessel. Die Kulisse im Sonneberger Stadion war großartig: Bratwurstduft lag in der Luft, kalte Getränke fanden reißenden Absatz und die Fans unterstützten alle Teams lautstark bis zum letzten Abpfiff. Trotz der Hitze war die Stimmung ausgelassen und fair, genau so, wie es sich die Veranstalter gewünscht haben. Dem Ausrichter dieses Turniers war es eine große Freude, zehn Teams aus nah und fern willkommen zu heißen. Möglich machten das auch die Verantwortlichen bei der Stadt Sonneberg sowie die vielen Sponsoren.