Seit Freitag schon ist die Georgstraße mit Sternen gepflastert. Wer am Pfingstsamstag in Meiningen unterwegs war, musste sich allerdings zwingen, danach zu schauen. Denn es gab auch auf Augenhöhe so viel zu entdecken, dass man den Meininger Walk of Fame schon mal aus den Augen verlieren konnte: Vereine verschiedenster Art mit ihren Ständen und Ansprechpartnern, allerlei Kinderbeschäftigungen, Sänger und Tanzgruppen auf der Bühne, Aktionen der Geschäfte und vor allem die faszinierenden menschlichen Kunstwerke des 1. Meininger Bodypainting-Festivals.