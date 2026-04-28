1. Mai: Neufang feiert Glockenstuhlfest

Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt. Der Bürgerverein Neufang freut sich auf zahlreiche Gäste und lädt ausdrücklich dazu ein, am Festumzug teilzunehmen und gemeinsam einen schönen 1. Mai im Dorf zu verbringen. Auch Bürgermeister Heiko Voigt, Landrat Robert Sesselmann und Vertreter des Forstamts haben ihr Kommen angekündigt.