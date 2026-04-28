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  6. Neufang feiert Glockenstuhlfest

1. Mai Neufang feiert Glockenstuhlfest

Festumzug, feierliche Einweihung und Live‑Musik: Beim Glockenstuhlfest am 1. Mai lädt Neufang zum gemeinsamen Feiern am oberen Busplatz ein.

1. Mai: Neufang feiert Glockenstuhlfest
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Der Glockenstuhl wird am 1. Mai eingeweiht. Foto: Ronny Kremps

Neufang feiert am Freitag, 1. Mai, Glockenstuhlfest. Bürger sowie Gäste aus der Region sind eingeladen, diesen besonderen Tag gemeinsam zu feiern.

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Den festlichen Auftakt bildet der Festumzug mit dem Glockenstuhl durch das Dorf. Treffpunkt ist um 12 Uhr am Maibaum, der Umzug startet um 12.30 Uhr und führt zum oberen Busplatz, wo der Glockenstuhl gegen 13 Uhr feierlich aufgestellt und eingeweiht wird.

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Im Anschluss erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm: Um 14 Uhr sorgen der Neuficher Pla und das Oberlinder Blasorchester für musikalische Unterhaltung. Ab 14.30 Uhr geht das Fest nahtlos in eine fröhliche Maifeier über – mit Live‑Musik von „Horizont“, guter Stimmung und geselligem Beisammensein.

Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt. Der Bürgerverein Neufang freut sich auf zahlreiche Gäste und lädt ausdrücklich dazu ein, am Festumzug teilzunehmen und gemeinsam einen schönen 1. Mai im Dorf zu verbringen. Auch Bürgermeister Heiko Voigt, Landrat Robert Sesselmann und Vertreter des Forstamts haben ihr Kommen angekündigt.