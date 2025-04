Erfurt (dpa/th) - Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat die Teilnehmer an Demonstrationen und Kundgebungen am 1. Mai zu einem friedlichen und respektvollen Umgang aufgerufen. "Mein dringender Appell an alle: Nutzen Sie Ihr Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit verantwortungsbewusst – friedlich, respektvoll und vor allem ohne Gewalt", erklärte Maier.