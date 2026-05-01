1. Mai: Gewerkschaften protestieren gegen Stellenabbau und Kürzungen

Nürnberg (dpa/lby) - Am Tag der Arbeit wollen die Gewerkschaften bei mehreren hundert Kundgebungen im gesamten Bundesgebiet Front gegen Stellenabbau und Kürzungen der Sozialleistungen machen. Diesjähriges Motto der Maifeiern ist "Erst unsere Jobs, dann Eure Profite". Die zentrale Kundgebung mit der DGB-Bundesvorsitzenden Yasmin Fahimi ist in Nürnberg geplant. Hauptforderungen der Gewerkschaften sind der Erhalt von Acht-Stunden-Tag, Sozialleistungen und einer sicheren gesetzlichen Rente sowie höhere Steuern auf große Vermögen. Die Unternehmen sollen staatliche Förderung nur noch erhalten, wenn sie auch in Deutschland investieren.