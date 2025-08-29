1. Föritztaler Firmentag: Messe für Ausbildung, Quereinstieg und Vernetzung

Trotz des verregneten Freitagmorgens ließen sich die rund 40 Aussteller nicht entmutigen. In ihrer Eröffnungsrede im Kultursaal betonte Bürgermeisterin Silke Fischer, dass die Gemeinde Föritztal wirtschaftlich viel zu bieten habe. Ursprünglich als reine Ausbildungsmesse geplant, entwickelte sich die Veranstaltung im Laufe der Vorbereitungen zu einer allgemeinen Messe, die auch Quereinsteigern und anderen Interessenten offensteht. Neben Mitorganisator Tommy Büttner von Alpla waren auch die Bürgermeister aus Schalkau, Frankenblick und Steinach anwesend. Zudem unterstrich Roswitha Hammerschmidt, Leiterin der IHK-Niederlassung in Sonneberg, die Bedeutung des Firmentags. Neben der Berufsorientierung spiele insbesondere die Vernetzung der Unternehmen untereinander eine zentrale Rolle.