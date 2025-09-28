„Einzige positive Erkenntnis für den Gastgeber Gospenroda: Hannes Weisheit macht nicht nur als Innenverteidiger, sondern auch im Kasten eine gute Figur. In den letzten 20 Minuten sprang der 19-Jährige als Schlussmann ein, nachdem sich Jannik Jäckel bei der missglückten Rettungstat vor dem 0:3 (69./Louis Göhring) eine Leistenzerrung zugezogen hatte. Mangels echtem Ersatzkeeper griff sich Weisheit die Torwarthandschuhe. Beim Fernschuss zum 0:4-Endstand (75.) war er machtlos. Mit diesem Treffer krönte Göhring sein starkes Spiel.