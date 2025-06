Nürnberg (dpa/lby) - Für Miroslav Klose kann es endlich wieder losgehen. Nach fünf Wochen Pause startet der Fußball-Weltmeister von 2014 mit dem 1. FC Nürnberg ins Training für die neue Saison. Die Fans dürfen sich auf eine öffentliche Einheit am Dienstag um 14.30 Uhr freuen. Schon am Montag stehen Leistungstests für Kapitän Robin Knoche & Co. auf dem Programm.