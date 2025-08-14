Der SV EK Veilsdorf kennt sich aus mit prominenten Fußballmannschaften. Immerhin holten die Männer um Hauptorganisator Oliver Weiß erst am 24. Juni 2023 die Altherren des FC Bayern in den Weihbachgrund. Am Samstag, 16. August, 15 Uhr, kommt nun die Traditionself des 1. FC Nürnberg nach Veilsdorf. Es wird sozusagen ein Rückspiel der 2017er Auflage, damals zur 1200-Jahr-Feier. Mit 2:5 hatten damals die Gastgeber den Kürzeren gezogen. „Das könnten wir doch mal wiederholen“, erinnert sich Weiß an eines der vielen Nachtrainingsgespräche mit seinen Mitstreitern der Altherren-Spielgemeinschaft Veilsdorf/Heßberg. Und Weiß hat beste Kontakte zu den „Glubberern“. Betreute er doch von 2008 bis 2015 als Co-Trainer mit C-Lizenz die Nürnberger Damen. Außerdem hat Weiß einst auch mit Birgit Ziemer, Gattin des Nürnberger „Strippenziehers“ beim 1. FCN, Thomas Ziemer, zusammengearbeitet. Dass es am Samstag also zum – wie die Veilsdorfer und Heßberger Gastgeber selbst sagen – Legendenduell kommt, ist durchaus ein großer Verdienst von Weiß (und seinen Helfern).