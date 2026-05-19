„Es genügt, wenn nur ein einziges richtig schönes Foto dabei herausspringt“, nimmt die Meininger Bodypainting-Künstlerin Katrin Rausch die Vergänglichkeit ihrer Körperkunst ganz gelassen. Jedes ihrer Werke zerfließt noch am Entstehungstag unter einer Dusche. Das ist eben das Schicksal jedes echten Körperbilds, das aber zumindest in atemberaubenden Aufnahmen festgehalten wird und immer auch ein bisschen in Erinnerungen an schöne zwischenmenschliche Momente mit Models, Assistenten und Zuschauern weiterlebt. Katrin Rausch liebt, was sie tut. „Es ist eine emotionale Kunstform, die auf dem Miteinander basiert. Man arbeitet über Stunden zusammen. Letztlich macht erst das Model unsere Kunst am Ende lebendig.“